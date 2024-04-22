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        Akhisar'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kablo çaldığı suçlamasıyla aranan kişi uyuşturucu kullandığı sırada yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:28
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        Akhisar'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kablo çaldığı suçlamasıyla aranan kişi uyuşturucu kullandığı sırada yakalanarak tutuklandı.

        İlçede kablo hırsızlığı olayları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, M.İ'nin (21) yakalanması için operasyon düzenledi.

        Uyuşturucu kullandığı sırada yakalanan şüpheli, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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