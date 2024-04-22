Akhisar'da kablo hırsızlığı şüphelisi uyuşturucu kullanırken yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kablo çaldığı suçlamasıyla aranan kişi uyuşturucu kullandığı sırada yakalanarak tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kablo çaldığı suçlamasıyla aranan kişi uyuşturucu kullandığı sırada yakalanarak tutuklandı.
İlçede kablo hırsızlığı olayları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, M.İ'nin (21) yakalanması için operasyon düzenledi.
Uyuşturucu kullandığı sırada yakalanan şüpheli, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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