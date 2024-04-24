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        Manisa'da Gazze'ye destek yürüyüşü

        Manisa Filistin'e Destek Grubu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kalkması için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:11
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        Manisa'da Gazze'ye destek yürüyüşü
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        Manisa Filistin’e Destek Grubu, İsrail’in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kalkması için yürüyüş düzenledi.

        Hatuniye Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhinde slogan atarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Manisa Filistin’e Destek Grubu adına meydanda açıklama yapan Muzaffer Yurttaş, Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığını, insanların en doğal ihtiyaçları olan gıdaya erişim ve seyahat haklarını engellediğini, kamuoyunun bölgede yaşanan zulme son vermesi gerektiğini söyledi.

        Yurttaş, Gazze’de barışçıl çözümün sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, "İsrail’in bombardımanı ve topyekun ablukası, nüfusun yüzde 80’inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze'de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştirerek tam anlamıyla vahşete dönüştürmüştür. İsrail’in Gazze’ye giriş ve çıkışları kapatması, gıda ve ilaç gibi insani ihtiyaçların temininin ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle Gazze halkı, haksız ve kapsayıcı bir cezalandırmaya maruz bırakılmıştır." dedi.

        İnsanlığı ve uluslararası toplumun bütün aktörlerini Gazze konusunda daha dirayetli biçimde duyarlılık göstermeye davet eden Yurttaş, Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması ve ablukanın kaldırılması için gereken çabanın ortaya konulması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Basın açıklamasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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