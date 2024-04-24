Manisa'da Gazze'ye destek yürüyüşü

Manisa Filistin’e Destek Grubu, İsrail’in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kalkması için yürüyüş düzenledi.

Hatuniye Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhinde slogan atarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Manisa Filistin’e Destek Grubu adına meydanda açıklama yapan Muzaffer Yurttaş, Gazze'ye giriş ve çıkışları kapatan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığını, insanların en doğal ihtiyaçları olan gıdaya erişim ve seyahat haklarını engellediğini, kamuoyunun bölgede yaşanan zulme son vermesi gerektiğini söyledi.

Yurttaş, Gazze’de barışçıl çözümün sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, "İsrail’in bombardımanı ve topyekun ablukası, nüfusun yüzde 80’inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze'de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştirerek tam anlamıyla vahşete dönüştürmüştür. İsrail’in Gazze’ye giriş ve çıkışları kapatması, gıda ve ilaç gibi insani ihtiyaçların temininin ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle Gazze halkı, haksız ve kapsayıcı bir cezalandırmaya maruz bırakılmıştır." dedi.