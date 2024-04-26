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        CHP Genel Başkanı Özel, Alaşehir ve Kula'da vatandaşlara hitap etti:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesle konuşurum, herkesle müzakere ederim ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:13
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        CHP Genel Başkanı Özel, Alaşehir ve Kula'da vatandaşlara hitap etti:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesle konuşurum, herkesle müzakere ederim ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor." dedi.

        Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özel, Alaşehir'de her kesimden oy alarak yerel seçimleri kazandıklarını belirtti.

        Özel, yerel seçimlerdeki sonuçların kendilerini şımartmayacağını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladıklarını söyledi.

        Yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı genel seçimlere taşıyacaklarını ifade eden Özel, "Bu haritada gördüğünüz kırmızı yerler yetmez. Bütün Türkiye'yi kırmızıya boyayarak, ortasına ay yıldızlı al bayrağı koyarak Türkiye'nin yüzünü güldürmeye, Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya geldik. Birileri kavga etmek istiyor, etmeyeceğiz. Birileri laf dalaşı istiyor, birileri gündem saptırmak istiyor. Bu oyuna düşmeyeceğiz." diye konuştu.

        Özel, toplumun her kesimi için mücadele edeceğini vurgulayarak, "vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir gündemle meşgul olmadıklarını" belirtti.

        Özel, meydanda, doğumunun ardından kan uyuşmazlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan ve kendisinin tedavisine destek olması nedeniyle "Özgür" adı verilen 9 yaşındaki Özgür Sarı ve ailesiyle görüştü.

        CHP Genel Başkanı Özel, Alaşehir programı kapsamında belediyeyi de ziyaret etti.

        - "Herkesle müzakere ederim"

        Alaşehir'in ardından Kula ilçesine geçen Özel, Yunus Emre Kent Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden ilçe sakinlerine seslendi.

        Özel, seçimde kendilerine destek verenlere teşekkür etti, partizanca yaklaşım göstermeden, herkesi kucaklayarak hizmet edeceklerini söyledi.

        Türkiye'nin geleceği için herkesle müzakere edeceğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Herkesle konuşurum, herkesle müzakere ederim ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor. Millet 'oturun, çalışın, tartışın ve derdime çare olun' diyor. Bu millet bize iktidar görevi verene kadar bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Ülke dışında, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Bu ülkenin çıkarları için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

        Özel, CHP'nin logosundaki altı oka aşık olduğunu, bunlardan "milliyetçilik" ilkesini kimseye bırakmayacağını belirterek, bunun üzerinden algı operasyonlarına teslim olmayacaklarını söyledi.

        Özel, daha sonra Kula Belediyesini ziyaret etti.

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