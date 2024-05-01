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        Akhisar ve Yunusemre'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:15
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        Akhisar ve Yunusemre'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri N.E. ve F.Y'nin üzerinde arama yaptı.

        Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca bulunması üzerine adreslerinde de arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda toplam 3 tabanca, 25 tabanca fişeği, 6 ses fişeği, 2 gram esrar ele geçirildi.

        N.E. ve F.Y. gözaltına alındı.

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