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        Akhisar'da çalıntı motosikleti satmak isteyen kişi yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:38
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        Akhisar'da çalıntı motosikleti satmak isteyen kişi yakalandı
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        Manisa’nın Akhisar ilçesinde çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin çaldığı motosikleti internet üzerinden verdiği ilanla ruhsatsız ve plakasız olarak satmaya çalıştığını belirleyen ekipler takip sonucu F.B'yi (24) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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