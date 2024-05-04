Demirci'de üretici kirazda verimli bir sezon bekliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 bin dekar alanda tarımı yapılan kirazda bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman ve Müdürü Faruk Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada 2021 yılında ilçenin Akdeniz meyve sineğinden ari alan haline geldiğini ayrıca Demirci kirazının tescillendiğini söyledi.

Kirazda iddialı olduklarını ifade eden Şenyurt, "25 bin dekar alanda 2 bin 100 çiftçiyle kiraz üretiyoruz. Her geçen yıl kiraz üretim alanı genişliyor. Bu yıl güzel bir ürün bekliyoruz. 10 güne kadar erkenci kirazlar çıkacak sonrasında da hasadımız eylül ayına kadar devam edecek." dedi.