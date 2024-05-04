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        Demirci'de üretici kirazda verimli bir sezon bekliyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 bin dekar alanda tarımı yapılan kirazda bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:47
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        Demirci'de üretici kirazda verimli bir sezon bekliyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 25 bin dekar alanda tarımı yapılan kirazda bu yıl verimli bir sezon bekleniyor.

        İlçe Tarım ve Orman ve Müdürü Faruk Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada 2021 yılında ilçenin Akdeniz meyve sineğinden ari alan haline geldiğini ayrıca Demirci kirazının tescillendiğini söyledi.

        Kirazda iddialı olduklarını ifade eden Şenyurt, "25 bin dekar alanda 2 bin 100 çiftçiyle kiraz üretiyoruz. Her geçen yıl kiraz üretim alanı genişliyor. Bu yıl güzel bir ürün bekliyoruz. 10 güne kadar erkenci kirazlar çıkacak sonrasında da hasadımız eylül ayına kadar devam edecek." dedi.

        Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya da ilçede ihracat kriterlerine uygun şekilde kiraz üretildiğini, haziranda başlayan hasadın eylül başına kadar devam ettiğini ifade etti.

        Geçen yıl 15 bin ton kiraz ürettiklerini, bunun 7 bin tonunun ihracata gittiğini kaydeden Karakaya, şu bilgileri verdi:

        "Bu yılki hedefimiz 20 bin ton rekolte. Amacımız üreticimizin ürettiği ürünün karşılığını alması. 2023 yılında kilogramı 70 liraya kadar kiraz sattık. Bu yıl 100 lira ve üzerinde bir fiyat hedefimiz var. Bizim kirazımız Salihli kirazı olarak satılıyordu. Salihli de üretilen kirazın yüzde 90’ı Demirci kirazıydı. Ziraat odamız olarak Kaymakamlığımız koordinesinde hazırladığımız proje ile Demirci kirazının coğrafi tescilini aldık. Artık kirazımız ihracata ve piyasaya Demirci kirazı olarak satılacak."

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