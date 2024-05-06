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        Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

        Manisa'da polis ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:02
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        Manisa'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı
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        Manisa'da polis ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kent Parkı'nda çocuklarla uçurtma uçurdu.

        İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara balon, pamuk şeker ve uçurtma hediye edildi.

        Hafta dolayısıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdüren ekipler, 597 sürücü ve 802 yolcuya emniyet kemeri ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı, "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında bilgiler verildi.

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