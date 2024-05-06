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        Sarma-Davutlar Barajı bu yıl tamamlanacak

        Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Manisa'da yapımı devam eden Sarma-Davutlar Barajı'nın yıl sonunda tamamlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:54
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        Sarma-Davutlar Barajı bu yıl tamamlanacak
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        Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Manisa'da yapımı devam eden Sarma-Davutlar Barajı'nın yıl sonunda tamamlanacağını bildirdi.

        DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalledeki tarımsal alanların sulanması sağlayacak barajda gövde dolgusunun tamamlandığı, yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı ifade edildi.

        Baraj inşaatını ziyaret eden Bilgi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi, barajı yıl sonunda bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Bilgi, barajın 18 milyon 570 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağını kaydederek, şunları ifade etti:

        "Proje sayesinde 9 bin 920 dekar arazi borulu basınçlı sistemle sulanacak. Azalan sulama giderleri ile birlikte çiftçinin üretim maliyetleri düşecek. Tarlalarda verim artacak. Aynı zamanda sulu tarıma geçilmesi nedeniyle bölgedeki ürün yelpazesi de genişleyecek. Proje sayesinde üreticilerimiz 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 74 milyon 400 bin lira daha fazla kazanacak. Ayrıca 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlanacak."

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