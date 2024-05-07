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        İbadete açılan Kariye Camii'nin halısı Demirci'de dokundu

        İbadete açılan İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:40
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        İbadete açılan Kariye Camii'nin halısı Demirci'de dokundu
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        İbadete açılan İstanbul'daki Kariye Camii'nin halısı, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu.

        Caminin halıları dokunurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarları tarafından belirlenen desen ve renkler ile geleneksel Türk motifleri kullanıldı.

        Demirci'deki Serko Halı firması tarafından 200 metrekare olarak dokunan halı, yaklaşık 1 ayda tamamlandı.

        Serko Halı Genel Müdürü Ziya Arslan yaptığı açıklamada, halının yüzde 100 yün olarak dokunduğunu kaydederek, "Alev almaz ve antibakteriyel özelliğe sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğünce caminin iç mimarisine uygun şekilde yapılan halının döşemesi firmamız tarafından sorunsuz bir şekilde yapılarak teslim edildi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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