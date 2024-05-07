Selendi Kaymakamı Kara görevine başladı

Ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirten Kara, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalışacağız." dedi.

Kara, hükümet konağı önünde Belediye Başkanı Murat Daban ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

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