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        Alaşehir'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Okuyorum, Geleceğimi Dokuyorum" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 08:51 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:51
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        Alaşehir'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Okuyorum, Geleceğimi Dokuyorum" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında, Alaşehir Kongre Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 100 öğrenci katıldı.

        Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar da, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve Türkçe becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen etkinliğe destek verdi.

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