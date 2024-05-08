Akhisar'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, klima ve güneş enerjisi paneli hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelileri belirleyen ekipler, Y.K. (30), S.D. (24), Z.G. (35), O.K. (17) ve A.S'yi (18) yakaladı.
Ele geçirilen güneş enerjisi paneli ve klimalar sahiplerine teslim edildi.
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