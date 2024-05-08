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        Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:19
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        Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Yaşar Ercan'ın kullandığı 45 Y 8105 plakalı otomobil, Menemen-Muradiye yolu üzerindeki kontrolsüz hemzemin geçitte Uşak-İzmir seferini yapan 15-444 DM sefer sayılı yolcu treniyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tren, çalışmaların ardından seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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