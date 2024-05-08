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        Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:39
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        Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.

        Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri E.B. ile M.G, şehit madencilerin yakınları ve avukatların yanı sıra Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

        Duruşmada ifade veren bakanlık müfettişi sanık M.G, 2011 yılında yapılan görevlendirilmeyle söz konusu maden ocağını dönemin iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uygun şekilde denetlediğini, denetlemesinden 1 yıl sonra 2012 yılında ilgili kanunda değişiklik yapıldığını, iddianamede bilirkişi raporuna dayandırılarak aleyhinde yer alan suçlamaların değişiklik yapılmış kanuna göre olduğunu, kendisi hakkındaki değerlendirmenin 2011'deki kanun ve mevzuatlara göre yapılması gerektiğini savundu.

        Müfettiş E.B. de kazadan yaklaşık 2,5 ay önce maden ocağını mevzuata uygun şekilde denetlediğini ve iş yerinde kayda değer bir noksanlık tespit etmediğini belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti, beraatını istedi.

        Duruşmaya katılmayan sanıklar ise savunmalarını avukatları aracılığıyla yazılı olarak sundu, bazı sanıkların ise ilerleyen duruşmalarda savunma yapacakları belirtildi.

        Davaya katılım talebinde bulunan ailelerin avukatları ise Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararı vermesini, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine devredilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti Manisa Barosu, İzmir Barosu ve Bağımsız Maden İş Sendikasının müdahil olma taleplerini reddetti, ailelerin davaya müdahil olma ve görevsizlik kararı verilmesi taleplerinin ise incelenerek bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar verdi.

        Duruşma 12 Eylül'e erteledi.

        Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, duruşma sonrası, katılım talepleri kabul edilmese de davanın takipçisi olacaklarını, Somalı madenci ailelerin hak arayışlarının destekçisi olacaklarını söyledi.

        - Maden faciası ve dava süreci

        Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

        Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

        Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

        Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

        Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

        Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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