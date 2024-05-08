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        Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:47
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        Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

        Yunus timlerinin Mutlu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları 2 şüphelinin üzerinde 22 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan V.B. ve A.B, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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