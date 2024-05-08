Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Yunus timlerinin Mutlu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları 2 şüphelinin üzerinde 22 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan V.B. ve A.B, emniyete götürüldü.
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