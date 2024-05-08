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        Manisa'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:32
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        Manisa'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatlardan demir çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçedeki farklı inşaatlardan demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Kütahya'da olduğunu belirledi.

        Kütahya'da düzenlenen operasyonla şüpheliler M.D. (29), T.A. (29) ve N.T. (21) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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