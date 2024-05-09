Hafta içi dizi setinde hafta sonu tarlada mesaide

AHMET BAYRAM - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yaparken oyunculuk hayalinin peşinden koşan 35 yaşındaki Samet Aksoy, 4 yıl önce bir oyunculuk ajansından yardımcı oyuncu olarak seçildiği Kuruluş Osman dizisinde, "Oğuz Alp" karakterine hayat veriyor.

Avşar Mahallesi'nde yaşayan Aksoy, arazilerinde biber, üzüm, erik, kiraz ve karpuz gibi ürünler yetiştirirken dönem dizilerinden etkilenerek oyuncu olma hayali için harekete geçti.

Bunun için 4 yıl önce dizilere yardımcı oyuncu sağlayan ajanslara başvuran Aksoy'un hayatı Kuruluş Osman dizisi için aldığı davetle değişti.

İstanbul'da, deneme çekimlerinin ardından figüran olarak dizi setinin yolunu tutan Aksoy, 4 yıl boyunca İstanbul ile Manisa arasında mekik dokuyarak çekimlere katıldı. İlk 3 yılında bazı sahnelerde figüran olarak kalabalık içinde yer alan Aksoy, daha sonraları kısa konuşmaların yer aldığı sahnelerde oynamaya başladı. Bir yandan çiftçilik yaparken, dizi çekimleri için her hafta Manisa'dan İstanbul'a gidip geldiği fark edilen Aksoy'un bu özverisini gören set ekibi, dizinin bu yılki sezonunda Aksoy'a dizide Orhan Bey'in yardımcısı Oğuz Alp'i canlandırma görevini verdi.

Diksiyon, at binme ve aksiyon sahneleri için kılıçlı dövüş eğitimleri alan Aksoy, Oğuz Alp'i canlandırmaya başladı. -"Hafta içi sette hafta sonu tarlada" Samet Aksoy AA muhabirine, ihtimal dahi vermediği hayallerini yaşamanın mutluluğunu hissettiğini belirtti. Dönem dizisinde oyuncu olmak için büyük emekler verdiğini kaydeden Aksoy, şunları ifade etti: "İlk başlarda dizide bazı sahnelerde 5-10 saniye dahi gözüktüğümde çok mutlu oluyordum. Bu süreçte çok zor zamanlar yaşadım, umudumu yitirdiğim anlar da oldu ama asla vazgeçmedim. Her hafta bin kilometre yolu gidip gelmek, İstanbul'da konaklamak gerçekten fedakarlık isteyen bir şey."