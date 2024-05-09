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        Manisa'da ters yönde ilerleyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ters yönde ilerleyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:47
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        Manisa'da ters yönde ilerleyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ters yönde ilerleyen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 7 Mayıs'ta 5048. Sokak'ta ters yönde ilerleyen C.Y. idaresindeki 17 LL 232 plakalı traktör, 75. Yıl Bulvarı kesişiminde kurye Emre Erselvi'nin kullandığı 45 AKE 721 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Erselvi, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan traktör sürücüsü C.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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