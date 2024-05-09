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        Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde örgütlü şekilde suç işledikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:39
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        Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde örgütlü şekilde suç işledikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve kültür varlıkları kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

        Aramalarda, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 4 uyuşturucu nitelikli hap, 1 tarihi eser, 3 dedektör, 6 tabanca mermisi, bir muşta, bir sustalı çakı, bir figürlü cam fanus, 1,5 gram kenevir, 1 gram esrar tohumu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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