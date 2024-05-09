Akhisar'da 14 firari hükümlü ile aranan 56 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 14 firari ile aranan 56 şüpheli hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 14 firari ile aranan 56 şüpheli hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan-8 Mayıs arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Operasyonlarda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari ile 56 aranan şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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