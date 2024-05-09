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        Akhisar'da kumar oynattığı iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kumar oynattığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:30
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        Akhisar'da kumar oynattığı iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kumar oynattığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, Y.A'nın (26) iş yerindeki sakız ve şeker veren bir makineyi, kurduğu düzenekle kumar oynatmak için kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yakalanan şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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