Akhisar'da kumar oynattığı iddia edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Yakalanan şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Y.A'nın (26) iş yerindeki sakız ve şeker veren bir makineyi, kurduğu düzenekle kumar oynatmak için kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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