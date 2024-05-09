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        Manisa'da karısını bıçakla öldüren kişi yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:16
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        Manisa'da karısını bıçakla öldüren kişi yakalandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.E. (48) ve eşi H.E. (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.E, karısı H.E'yi bıçakladıktan sonra sokakta tüfekle havaya ateş edip olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.E'nin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise cinayet zanlısı kocayı sokakta yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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