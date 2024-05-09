Manisa'da karısını bıçakla öldüren kişi yakalandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.E. (48) ve eşi H.E. (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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