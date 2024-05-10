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        Sarıgöl'de 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün tarlasında çalışan tarım işçileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:12
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        Sarıgöl'de 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün tarlasında çalışan tarım işçileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Şeyh Davutlar Mahallesi'nde tütün tarlasında çalışan 16 işçi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alaşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

        Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin yediği yemeklerden numune alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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