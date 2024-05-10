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        Manisa'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:15
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        Manisa'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsaca Mahallesi'ndeki bir ahırdan 2 küçükbaşın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadesi üzerine de zanlıların eşkalini belirleyen ekipler, O.Ç. (24), H.O. (20) ve B.Z'yi (22) gözaltına aldı.

        İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Öte yandan jandarma, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen cep telefonu hırsızlığıyla ilgili şüpheli S.D'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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