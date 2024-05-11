Manisa'da arama kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, C.G. ve İ.K. tutuklandı. M.A'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekipler, yağma, kasten yaralama, iftira ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ç. (35), C.G. (68), İ.K. (58) ve M.A'yı (47) yakaladı.

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