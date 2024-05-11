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        Manisa'da arama kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:22
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        Manisa'da arama kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, yağma, kasten yaralama, iftira ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ç. (35), C.G. (68), İ.K. (58) ve M.A'yı (47) yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, C.G. ve İ.K. tutuklandı. M.A'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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