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        Alaşehir'deki tiyatro şenliğinde öğrenciler sahne aldı

        Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 100. Yıl projeleri kapsamında "Tiyatro Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:29
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        Alaşehir'deki tiyatro şenliğinde öğrenciler sahne aldı
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        Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 100. Yıl projeleri kapsamında "Tiyatro Şenliği" düzenlendi.

        Proje kapsamında 9 okuldan 300'e yakın öğrencinin hazırladığı oyunlar 3-10 Mayıs tarihleri arasında sahnelendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir'de ilk kez düzenlenen tiyatro şenliğine katılan, katkı sunan, emek veren okul müdürleri, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Güneş, "Öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişmesi, kendisini ifade etmeleri, daha cesaretli olmalarının sağlanması bu tiyatro oyunları ile sağlanabilecek. Sanatta öz güvenin gelişmesinde olmazsa olmazlardan bir tanesidir." dedi.

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