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        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Manisa'da maden sektörü sempozyumuna katıldı

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, maden kazalarının önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:48
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        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Manisa'da maden sektörü sempozyumuna katıldı
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, maden kazalarının önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Risk Yönetimi Derneği tarafından Manisa'daki MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "Soma'dan İliç'e Maden Sektöründe İşçi ve Çevre Sağlığı" konulu sempozyum düzenlendi.

        Sempozyuma katılarak bir konuşma yapan Ali Mahir Başarır, madencilik sektörü ile paydaşlarının yaşanan çok sayıda kazadan gereken dersleri çıkaramadığını savundu.

        TBMM bünyesinde kurulan komisyonların hazırladığı raporlar sonrası bir yol haritası oluşturulamadığını kaydeden Başarır, Soma'daki facianın sorumlularının gereken cezayı almadıklarını öne sürdü.

        Antalya'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasını hatırlatan Başarır, şunları kaydetti:

        "Üzüntü verici bir olay. Kepez Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı, hakim tutukladı. Tutuklanmasın demiyorum, kim olursa olsun sorumluluğu varsa yargılansın, tutuklansın. Bir teleferik kazasında bir belediye başkanı tutuklanıyorsa, 301 kişinin öldüğü Soma'da bürokratlar 10 yıl sonra yargılanıyorsa buna benim söyleyecek bir sözüm yok.

        Sivil toplum kuruluşları çok önemli, unutturmayacağız. Daha kalabalık bir şekilde burada olacağız. Mecliste sürekli ve sürekli bunu gündeme getireceğiz. Üzerine gideceğiz. Yerelden sonra genel seçimleri de kazanırsak kesinlikle bu yasaları değiştireceğiz. Denetimi mutlaka geliştirmek zorundayız. Bu yasal mevzuatı hep birlikte değiştirmeliyiz. Yaşanan olaylarda hatalar zinciri var, ihmaller zinciri var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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