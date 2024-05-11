Manisa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

9 Mayıs'ta yaşanan olayda Hatice Ebem bıçaklanmış, tüfekle havaya ateş eden eşi olay yerinden kaçmış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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