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        Manisa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:46
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        Manisa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Selvilitepe Mahallesi'nde Hatice Ebem'in (39), bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Mızramehmet Ebem'in (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ebem'in çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu, olay günü evin tamiratıyla ilgili yaşanan tartışma sırasında eşini bıçakladığı öğrenildi.

        9 Mayıs'ta yaşanan olayda Hatice Ebem bıçaklanmış, tüfekle havaya ateş eden eşi olay yerinden kaçmış, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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