Manisa'da trafik kazasında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Aydın ve S.B. ile M.K. (60) yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.