Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın (64) idaresindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, Serpil Birol (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler Aydın ve Birol ile M.K. (60) yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol, kurtarılamadı.

        Faruk Aydın'ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Eurovision'a karşı FalastinVision
        Eurovision'a karşı FalastinVision
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki otomobil çarpıştı; öğretmen öldü, TUTSO Başkanı ile 1 kişi ya...
        Manisa'da iki otomobil çarpıştı; öğretmen öldü, TUTSO Başkanı ile 1 kişi ya...
        Manisa'da trafik kazasında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 k...
        Manisa'da trafik kazasında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 k...
        Manisa'da iki otomobil çarpıştı; TUTSO Başkanı ve 2 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobil çarpıştı; TUTSO Başkanı ve 2 kişi yaralandı
        CHP'li Başarır: Soma faciası yargılamasında, ceza kısmı da tazminat kısmı d...
        CHP'li Başarır: Soma faciası yargılamasında, ceza kısmı da tazminat kısmı d...
        Manisa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklan...
        Manisa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklan...
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Manisa'da maden sektörü sempozyumuna katıldı
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, Manisa'da maden sektörü sempozyumuna katıldı