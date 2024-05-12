Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin acısı dinmiyor

AHMET BAYRAM - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin aileleri, felaketin üzerinden 10 yıl geçse de acılarını ilk günkü gibi yaşıyor.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 10. yılında şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından 13 Mayıs'ta Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

Şehit madencilerden Uğur Çolak'ın babası olan ve faciadan sonra kurulan Soma 301 Madenciler Derneğinin başkanlığını yürüten İsmail Çolak, AA muhabirine, ailelerin her yıl mayıs ayına hüzünlü ve buruk girdiğini söyledi.

Olayın sorumlularının madenci ailelerini tatmin edecek cezalar almadığını savunan Çolak, bu sürecin de kendilerini yaraladığını belirtti.

Çolak, şöyle konuştu:

"10 yıldan beri kolay şeyler yaşamadık aileler olarak. Özel günler, bayramlar, seyranlar hep eksik kaldık. O dönem yaşları 0 ile 15 arasında, 432 çocuğumuz yetim kaldı bu olayda. Babasını kaybettikten sonra dünyaya gelen 8 bebeğimiz oldu. Erkek bebekler, babalarının ismini taşıyor şu an."

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak da içindeki boşluğun hiç dolmadığını, mayıs ayını hiç sevmediğini anlattı.