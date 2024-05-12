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        Demirci'de anıt ağaç çevre illerden ziyaretçi çekiyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2 bin yaşında olan ve "anıt ağaç" olarak tescilli çınar ağacı, çeşitli şehirlerden ziyaretçi ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:26
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        Demirci'de anıt ağaç çevre illerden ziyaretçi çekiyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2 bin yaşında olan ve "anıt ağaç" olarak tescilli çınar ağacı, çeşitli şehirlerden ziyaretçi ağırlıyor.

        Gövde çapı 2 metreyi, boyu 22 metreyi geçen ağacı görmek için Manisa'nın ilçelerinin yanı sıra İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak ve Afyonkarahisar'dan vatandaşlar da ilçeye geliyor.

        Hafta sonunda Tekeler Mahallesindeki ağacı görmeye gelen Manisa Anemon Dağcılık Doğa Sporları Kulübü, Manisa Eğitime Katkı Derneği, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıkları Derneği üyeleri de ağacın fotoğraflarını çekti, ağaçla ilgili bilgi aldı.

        Ziyaretçilerle sohbet Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci'nin tarihi varlıklarını anlattı, ilçenin tanınması için destek verenlere teşekkür etti.

        Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı da tarihi hükümet konağında Demirci Akıncılarının Kurtuluş Savaşında verdiği mücadeleler ile ilgili sunum yaptı.

        Ziyaretçiler daha sonra ilçedeki diğer turistik yerleri gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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