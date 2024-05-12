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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Manisa'da konuştu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, annelerin güldüğü bir Türkiye için mücadele ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:29
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Manisa'da konuştu
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, annelerin güldüğü bir Türkiye için mücadele ettiklerini söyledi.

        Nazlıaka, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Anneler Günü'nün 1955 yılından bu yana kutlandığını belirtti.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının, yüreğinde anne sevgisi taşıyan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Nazlıaka, anneliğin çok kutsal olduğunu ifade etti.

        Nazlıaka, kadınların yoksulluk, işsizlik, çocuklarının gelecek kaygısı ve erkek şiddetiyle sınandığını kaydederek, "Bütün annelerin güldüğü, çocukların açlıkla sınanmadığı, kadınların şiddet görmediği, istihdama katıldığı, hayatın her alanında eşit temsil edildiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Tüm çocuklara aydınlık yarınlar bırakmak isteyen biz kadınlar kararlıyız." dedi.

        Nazlıaka'ya Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Nurşen Balcı, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve parti üyeleri de eşlik etti.

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