Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımında hedef play-off etabında başarı

AHMET BAYRAM - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği 2. sezonunda play-off etabı oynamaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Demir, çeyrek finaldeki Beşiktaş Emlakjet karşısında turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Hakan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde normal sezonu 6. sırada tamamlayarak play-off çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet'le eşleştiklerini, ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne de katılma hakkını elde ettiklerini belirterek, Süper Lig'e geçen yıl yükselen bir takım için bunların önemli başarılar olduğunu ifade etti.

Normal sezonu kulüp için önemli bir sonuçla tamamladıklarına dikkati çeken Demir, "Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yılında taraftarıyla, salonuyla, burada oynadığı basketbolla kendini Basketbol Süper Ligi'nde ispat etti. Önümüzdeki sene de FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi... Adı üstünde. Avrupa Ligi'nden sonra ikinci en iyi kupa olabilir. Dolayısıyla böyle bir başarı elde eden bütün kulübü, oyuncularımı, taraftarı, herkesi tebrik ediyorum." dedi. - "Biz de zorlu bir rakibiz"

Çeyrek final ilk maçında 16 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş Emlakjet'e konuk olacaklarını anımsatan Demir, "Sonuç olarak Beşiktaş Emlakjet, ligi üçüncü bitiren güçlü bir ekip. Bu sene onlar da çok iyi bir sezon geçirdi. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de önemli maçlar kazandılar ve önemli sıralara geldiler. Zorlu, sert bir rakip. Süper Lig'in en sert savunma yapan takımlarından biri. İlk maçın kendi sahalarında olması tabii ki onlar için avantaj. Biz de zorlu bir rakibiz. Elimizden gelen her şeyi turu geçmek için yapacağız." diye konuştu.