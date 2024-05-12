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        Soma'daki maden şehitleri, facianın 10. yılında anılıyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, olayın 10. yılında anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:01
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        Soma'daki maden şehitleri, facianın 10. yılında anılıyor
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        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, olayın 10. yılında anılıyor.

        "Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 10. yılında şehit madencilerin yakınları, sabah saatlerinde Soma Madenci Şehitliği'ne gelerek kabirlerin başından Kur'an-ı Kerim okudu.

        Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler dua ederken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı.

        Şehit madenci Şaban İlçi'nin annesi Ayşe İlçi, 10 yıldır acılarının dinmediğini belirterek, "Sorumlular dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz açı çekiyoruz, bizim çocuklarımız ise kara toprakta çürüyor. Başka çaremiz yok, yapacak bir şey yok." dedi.

        Gözyaşı döken İlçi, dün Anneler Günü'nde oğlunu düşündüğü, "Ziyaretime gelecek mi, kapıdan girecek mi" diye hayal ettiğini anlatarak, "Dün arayacak mı, kapıdan gelecek mi diye baktım yok. Diyecek bir kelime bulamıyorum." diye konuştu.

        Baba Bayram İlçi, 2 çocuk babası oğlunun madende "başçavuş" olarak çalıştığını anlatarak, "Acılar biter mi, yürek hala yanıyor. Oğlumun mekanı cenneti olsun, çok iyi evlattı. Kimseyi kırmazdı, işini bilirdi, işçisini severdi." ifadelerini kullandı.

        Şehit madenci Göknur Kocagedik'in babası Fahrettin Kocagedik de yüreklerindeki acının geçmediğini dile getirdi.

        Gülsüm Bayram da oğlu Niyazi Bayram'ı faciada yitirdiğini anlatarak, acılarının unutulabilecek bir acı olmadığını söyledi.

        - Sendikalar şehitliği ziyaret etti

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve Türk-İş temsilcileri de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

        Maden İş Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk gün gibi hissetmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Madenci yakınlarının bize kalan emanetleri olan gözü yaşlı anne ve babaların, eşlerin ve çocuklarını hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Her zaman yanlarında yer aldık." ifadelerini kullandı.

        Somalı madenciler, ilçede gün boyunca çeşitli programlarda anılacak.

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