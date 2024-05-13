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        CHP Genel Başkanı Özel, maden faciasının 10. yılında Soma'da konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasına ilişkin davanın yeniden görülmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:11
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        CHP Genel Başkanı Özel, maden faciasının 10. yılında Soma'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasına ilişkin davanın yeniden görülmesi gerektiğini söyledi.

        Maden faciasının 10. yılında Soma Belediyesini ziyaret eden Özel, ilçede büyük bir acıyı hep birlikte göğüslediklerini, Somalı ailelerle birlikte yas tuttuklarını dile getirdi.

        Adalet arayışında da ailelerle birlikte olduklarını kaydeden Özel, 87 duruşmayı ailelerle takip ettiğini, sorumluların hak ettiği cezayı almadan davanın tamamlandığını, kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise yeni başladığını belirtti.

        Özel, adaleti sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayarak, "Soma davası yeniden görülmelidir. Soma da yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye'de normalleşme olmaz. Soma'daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel, hayata gözlerini yumarsa ki yumamaz, gözü açık gider." diye konuştu.

        Soma davasında adaletin sağlanmasını, ilçede elinde taşıdığı Türk bayrağı ile tanınan "Ecevit" lakaplı Hüseyin Bayramoğlu'na bir borç olarak gördüklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Bu Ecevit'e, Soma'ya olan vicdan borcumuzdur. Ona bakınca ben 301 madencinin hatırasını görüyorum. Analarını görüyorum. Çocuklarını görüyorum. Bundan sonra da Soma'nın acısını unutmayacağız, hesabını soracağız. Bundan sonra artık Soma'da işler düzelecek. Zaten bu işleri en iyi yapabilen, benim kadar bu meseleyi içinde hisseden birisine Soma'yı emanet ettik."

        Özgür Özel, belediye ziyaretinin ardından, faciada yaşamını yitiren maden işçileri için Emir Hıdır Bey Camisi'nde düzenlenen hatim duası ve mevlit programına katıldı.

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