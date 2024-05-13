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        Manisa'da amca oğulları arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:11
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        Manisa'da amca oğulları arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 201. Sokak'ta İbrahim Ç. (31) ile husumetli olduğu amca oğulları A.Ç (25), İ.Ç. (22) ve O.Ç. (45) arasında tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Ç. yaralandı.

        Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, A.Ç, İ.Ç. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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