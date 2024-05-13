Manisa'da amca oğulları arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 201. Sokak'ta İbrahim Ç. (31) ile husumetli olduğu amca oğulları A.Ç (25), İ.Ç. (22) ve O.Ç. (45) arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Ç. yaralandı.
Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, A.Ç, İ.Ç. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.
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