Manisa'da amca oğulları arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 201. Sokak'ta İbrahim Ç. (31) ile husumetli olduğu amca oğulları A.Ç (25), İ.Ç. (22) ve O.Ç. (45) arasında tartışma çıktı.

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