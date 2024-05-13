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        Soma'da Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi

        Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma maden faciasının 10. yıl dönümü dolayısıyla Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:16
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        Soma'da Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi
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        Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma maden faciasının 10. yıl dönümü dolayısıyla Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü yapıldı.

        Sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği, Cumhuriyet Meydanı'ndan Madenci Heykeli'ne kadar yapılan yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

        Madenci aileleri ile birlikte faciada şehit olan 301 madencinin adının yazıldığı pankartı tutarak yürüyen Özel, meydanda kurulan platformdan katılımcılara hitap etti.

        Özel, şehit madencilerin çocuklarının ve eşlerinin kendilerine bir emanet olduğunu, onların hakkı için mücadele ettiklerini belirterek, "Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar durduğumuz yerde duracağız." diye konuştu.

        Somalı madencilere sendika çatısı altında örgütlenme çağrısı yapan Özel, şunları kaydetti:

        "Her türlü örgütlenmenin arkasındayım. Türk-İş'in, Maden İş'in Zonguldak havzasında örnek işleri var ancak bunlar Soma'daki çizgide oldukça benim gözümde sendika değillerdir. Sendika görevini yapsaydı işçiler hayatını kaybetmeyecekti. Sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz. Soma'daki çarpık yapıyla, aidatları keserken sendika olan, hak aramaya gelince olmayanların emekçilerle yürüyecek bir adım yeri yoktur. Buradan bütün madencilere sesleniyorum. Sırtınızdaki kenelerden, emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde örgütlenin."

        Özel'in konuşmasının ardından meydandaki anıta karanfil bırakıldı.

        Yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri, maden mühendisleri, 301 madencinin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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