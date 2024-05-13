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        CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'nin Aynası: Soma" belgeselini izledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasın 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'nin Aynası: Soma" adlı belgeselin gösterimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:17
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        CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'nin Aynası: Soma" belgeselini izledi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasın 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye'nin Aynası: Soma" adlı belgeselin gösterimine katıldı.

        Soma Bülent Ecevit Parkı'ndaki gösterimde şehit madencilerin aileleriyle kendisinin de röportajının yer aldığı belgeseli izleyen Özel, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

        Özel'e CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile sendika temsilcileri de eşlik etti.

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