CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'nin Aynası: Soma" belgeselini izledi

Özel'e CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile sendika temsilcileri de eşlik etti.

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