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        Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, durdurulan 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:46
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        Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, durdurulan 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler bu kapsamda durdurdukları 5 araçta 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30) ve R.D. (29) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin yapılan üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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