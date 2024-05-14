Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30) ve R.D. (29) gözaltına alındı.

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