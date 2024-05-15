Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme imzalandı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, toplantıda 3 bin 911 metrekarelik arsanın kamulaştırılması için hissedarlarla görüşüldüğünü belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşa edilecek okul için kamulaştırma yapılacak.

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