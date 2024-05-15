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        Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme imzalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşa edilecek okul için kamulaştırma yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:13
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        Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme imzalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşa edilecek okul için kamulaştırma yapılacak.

        İstasyon Mahallesi'nde okul yapılacak arsanın kamulaştırılması için, arsa hissedarlarıyla toplantı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, toplantıda 3 bin 911 metrekarelik arsanın kamulaştırılması için hissedarlarla görüşüldüğünü belirtti.

        Metrekare bedelinin belirlendiğini aktaran Çetin, hissedarlar için uzlaşma tutanağının hazırlandığını belirtti.

        Toplantıda hissedarlar kamulaştırma için hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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