Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme imzalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşa edilecek okul için kamulaştırma yapılacak.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşa edilecek okul için kamulaştırma yapılacak.
İstasyon Mahallesi'nde okul yapılacak arsanın kamulaştırılması için, arsa hissedarlarıyla toplantı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, toplantıda 3 bin 911 metrekarelik arsanın kamulaştırılması için hissedarlarla görüşüldüğünü belirtti.
Metrekare bedelinin belirlendiğini aktaran Çetin, hissedarlar için uzlaşma tutanağının hazırlandığını belirtti.
Toplantıda hissedarlar kamulaştırma için hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.
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