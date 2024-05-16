Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri yöresel ürün olan asma yaprağı topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri yöresel ürün olan asma yaprağı topladı.

        Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezine gitti.

        Asma yaprağının toplanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verilen öğrenciler, bağdan sarmalık yaprak topladı.

        Etkinlikle çocukların doğayla bağlarını güçlendirmelerinin ve yöresel ürünleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Rus lider Putin Çin'de
        Rus lider Putin Çin'de
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
        Kırkağaç'ta temsili askerlik yapacak engelliler için "asker eğlencesi" düze...
        Kırkağaç'ta temsili askerlik yapacak engelliler için "asker eğlencesi" düze...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor
        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor
        Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme...
        Alaşehir'de okul yapımı için kamulaştırılacak arsanın sahipleriyle sözleşme...
        Salihli'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüphel...
        Salihli'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüphel...
        Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı