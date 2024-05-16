Manisa'da bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Hacıishak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.D. ile Fatih Uyar (35) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.D'nin tabancayla ateş ettiği Uyar yaralandı.
Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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