Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Hacıishak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.D. ile Fatih Uyar (35) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.D'nin tabancayla ateş ettiği Uyar yaralandı.

        Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
        Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
        Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu
        Hakan Öztürk Somaspor'un jokeri oldu
        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı
        Alaşehir'de minik öğrenciler asma yaprağı topladı
        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
        Manisa'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücü öldü
        Kırkağaç'ta temsili askerlik yapacak engelliler için "asker eğlencesi" düze...
        Kırkağaç'ta temsili askerlik yapacak engelliler için "asker eğlencesi" düze...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor
        Manisa Büyükşehir Belediyespor seriye başlıyor