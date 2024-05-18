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        Alaşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:50
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        Alaşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ilçede bir adreste saklandığı belirlenen firari hükümlü E.A (35) yakalandı.

        Hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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