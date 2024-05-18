Alaşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ilçede bir adreste saklandığı belirlenen firari hükümlü E.A (35) yakalandı.
Hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, cezaevine gönderildi.
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