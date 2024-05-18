Manisa'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Aynı otomobilde bulunan öğretmenler Uğur Şirin ve Bülent Anaç ile minibüs sürücüsünün tedavileri sürüyor.

Yaralılardan otomobili kullanan ve Vestel Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olduğu öğrenilen Erdal Yıldırım, kurtarılamadı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi.

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