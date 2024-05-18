Manisa'da bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.
Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı 48 M 3033 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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