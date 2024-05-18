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        Manisa'da bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:37
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        Manisa'da bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki iki genç, yaşamını yitirdi.

        Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı 48 M 3033 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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