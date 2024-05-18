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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:42
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Terry 17, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3

        1. Periyot: 20-18

        Devre: 33-45

        3. Periyot: 49-71

        Beş faulle çıkan: 39.43 Mathews (Beşiktaş Emlakjet)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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