Demirci İlköğretmen Okulu'nun açılış yıl dönümü kutlandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlköğretmen Okulu'nun açılışının 60. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, İlköğretmen Okulu'nun açılışının 60. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesindeki programda okulun mezunları ve okulda görev yapmış öğretmenler bir araya geldi.
Programda konuşan Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Erkan Kara, okulun ilçeye kattığı değeri anlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.