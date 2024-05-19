AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Demirci Belediye Başkanı Kara'ya ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti.
Kara, ziyarette Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyete ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı.
Yenişehirlioğlu da Kara'ya görevinde başarılar diledi.
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