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        Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Manisa'nın ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:42
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        Manisa'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Manisa'nın ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki tören, anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

        Öğrenciler dans ve spor gösterileri, müzik dinletisi sundu, şiir okudu.

        Törene CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

        - Alaşehir

        Alaşehir'de ilçe stadyumunda yapılan törende 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Tören, halk oyunları ve spor gösterilerinden sonra geçit töreniyle sona erdi.

        - Selendi

        Selendi'de ilçe spor salonunda düzenlenen törende oratoryo ve halk oyunları sunuldu, şiirler okundu.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene Kaymakam Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban da katıldı.

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